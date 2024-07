Pilnacek-Bericht: „Schwarzer Tag“ für Transparenz

Was passierte im Schwarzen Kameel?

Nur zwei Textbausteine sind hier der Schwärzung der grünen Justizministerin Alma Zadić entgangen: Im Schwarzen Kameel und „im April 2012“. Zum Hintergrund: Das Schwarze Kameel in der Wiener Innenstadt war viele Jahre das Stammlokal des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek. Was in dem Nobellokal passierte, ist offenbar Verschlusssache.