18-Jähriger wurde in Asylheim niedergestochen

Stiche in Kopf, Hals und Rücken

Laut Staatsanwältin hatte sich der Angeklagte aufgeregt, weil sich das spätere Opfer in ein Gespräch mit der Heimleiterin wegen des Stromausfalls eingemischt habe. Die beiden Männer begannen ein Gerangel, dann fiel der 18-Jährige zu Boden. Er lief in sein Zimmer, und der Ältere folgte ihm. Sie rauften weiter, und dann hatte der Beschuldigte plötzlich ein Messer in der Hand und stach seinem Widersacher in Kopf, Hals und Rücken. Der 20-Jährige erlitt keine lebensgefährlichen Verletzungen, war aber blutüberströmt.