„Unsere Schuld“: Marko versteht Verstappens Ärger

„Nicht notwendig am Radio“

„Vom Update hat sich Max mehr erwartet. Wir müssen mehr arbeiten, es muss mehr kommen. Wir dürfen uns nicht den leisesten Fehler leisten“, sucht der 81-Jährige keine Ausreden und warnt vor der heranrückenden Konkurrenz von McLaren. Dennoch bestehe kein Grund, den Kopf hängenzulassen. „So deutlich wie wir geschlagen wurden, so groß ist der Rückstand nicht.“ Verstappens Ärger sei zwar nachvollziehbar gewesen, allerdings „nicht notwendig am Radio“. Der nächste Grand Prix findet bereits nächste Wochen in Spa-Francorchamps statt. Bleibt den Bullen zu wünschen, dass sich die Gemüter bis dahin wieder beruhigen ...