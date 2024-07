Radelndes Ehepaar beinahe von Baum erschlagen

Am Sonntag sorgten – wie berichtet – heftige Regenfälle für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Tirol. In Söll (Bezirk Kufstein) hatte ein deutsches Paar alle Schutzengel bei sich. Auch andernorts rückten die Einsatzkräfte aus – in Summe weit über 200 Mal.