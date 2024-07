Alles auf Schiene: NÖ-Bahnen heuer auf Erfolgskurs

Ein vielfältiges Programm bietet die Mariazellerbahn: Musik und Genuss erwartet Besucher beim Mittwochskonzert im Betriebszentrum Laubenbachmühle am 24. Juli in der Gemeinde Frankenfels im Bezirk Lilienfeld, für unvergessliche Erlebnisse sorgt die Sternschnuppenfahrt am 9. August in den Naturpark Ötscher Tormäuer und zum 74. Mal findet der Almwandertag auf die Gemeindealpe am 15. August statt. Am 5. Oktober sind die Fahrgäste gemeinsam mit einer Naturvermittlerin „Der Natur auf der Spur“.