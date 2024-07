Nostalgie-Rennen: Radeln wie in vergangenen Zeiten

„Es macht einfach Spaß. Die große Attraktion sind die Leute, die zusammenkommen und gemeinsam um den See radeln“, so Organisator Franz F. Schmalzl, der auch selbst teilnahm. Ob im Vergleich zu E-Bikes und Co. nicht ordentlich Komfort fehlt? „Ganz so kann man das gar nicht sagen. Die alten Räder haben eine super Übersetzung.“ Die Bezeichnung Waffenrad sieht er heute als nicht mehr zeitgemäß: „Das hat sich so eingebürgert, weil die Räder in früheren Waffenfabriken gebaut wurden.“