Argentinier fordert Thiem, Ofner gegen Neumayer

Der mit Saisonende zurücktretende Thiem muss am Dienstag gegen Tirante bestehen. Der 23-jährige Argentinier schaltete diese Woche in Bastad unter anderem Andrej Rublew aus. Sollte sich Thiem gegen Tirante durchsetzen, würde im Achtelfinale der topgesetzte Sebastian Baez warten. Dem Argentinier war er im Vorjahr in Kitzbühel im Finale unterlegen. Der in der Weltranglisten auf Platz 19 liegende Baez hat in der ersten Runde des Tiroler Sandplatzevents ein Freilos.