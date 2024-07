Thiem reist nach „gutem Fight“ nach Kitzbühel

Thiem musste sich auf seiner Abschiedstournee dem peruanischen Qualifikanten Juan Pablo Varillas nach einem 2:51-Stunden-Marathon knapp mit 3:6, 7:5, 6:7(4) geschlagen geben. Im idyllischen Schweizer Bergdorf im Berner Oberland, wo Thiem vor neun Jahren triumphiert hatte, absolvierte der frühere Weltranglistendritte sein vorletztes Sandplatzturnier. In der Woche nach Gstaad spielt der Ex-US-Open-Sieger beim Heimturnier in Kitzbühel. Im Oktober wird Thiem beim Turnier in Wien seine Karriere beenden.