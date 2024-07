Kleines Buch erzählt von der großen Vertreibung

Eigentlich ist es eine gloriose Ingenieurleistung, von der das Südbahnmuseum in Mürzzuschlag erzählt: 1854 ging die Südbahn über den Semmering in Betrieb – ein großer Schritt für die Wirtschaft der Monarchie und den beginnenden Tourismus. „Doch von Anfang an diente die Bahn auch militärstrategischen Zielen“, weiß Museumsleiterin Kerstin Ogris. Immerhin war der Bau der Bahnstrecke dem Kriegsministerium zugeteilt.