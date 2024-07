Erfahrener Paragleiter (66) stürzte am Präbichl ab

Paragleiter stürzte in Geröllfeld

Er wich noch dem Lift aus, stürzte jedoch in ein Geröllfeld und verletzte sich dabei schwer am Fuß. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert. „Ein Bergretter wurde mittels Hubschrauber in den Nahbereich der Absturzstelle geflogen, um den Schirm für die anschließende Rettung zu bergen, da der Abwind des Hubschraubers diesen andernfalls aufwirbeln könnte“, erklärt Einsatzleiter Max Schlager von der Bergrettung Vordernberg.