Hartbergs Neuer: Er weiß, wo das Tor steht!

Am Samstag (17 Uhr) spulen Mijic & Co. in Hartberg gegen Rukh Lviv (Ukr) die Generalprobe für den Cup in Bischofshofen ab – ob Schopp bis dahin weitere Verstärkung erhält, ist noch offen: „Wir werden sicher noch einen Innenverteidiger holen“, so der Coach, „wir stehen zwar noch mit Ibane Bowat im Kontakt, aber wir können nicht ewig warten.“