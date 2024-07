Kapitäns-Richtlinie gilt jetzt auch in Österreich

Bereits am Dienstag hatte der Deutsche Fußballbund (DFB) die Kapitänsregel in allen Spielklassen eingeführt. Zudem gilt die Bestimmung in Zukunft auch in den Europacup-Wettbewerben. Bei der EM hatte sie bewirkt, dass es deutlich weniger Diskussionen mit dem Schiedsrichter sowie Rudelbildungen gab. Bei Verletzung der Kapitänsregel drohen bei Kommentaren oder Reaktionen anderer Spieler schnell Gelbe Karten.