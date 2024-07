„Verfahren eingeleitet“: Ärger für Ex-BVB-Kicker

Gezogen hat der Belgier die Klausel, anhand der er den Klub einseitig verlassen kann, wohl in letzter Sekunde. Seinen Klub habe er im Vorfeld nicht darüber informiert, so der Klub-Präsident: „Fünf Minuten vor Ablauf der Frist, hat er uns eine E-Mail geschickt, die uns sehr verärgert hat. Er teilte uns mit, dass er seinen Vertrag um 23.55 Uhr einseitig gekündigt hat.“

Regeln nicht eingehalten?

Ob sich der 32-Jährige an alle nötigen Spielregeln gehalten hat, bezweifeln die Trabzonspor-Verantwortlichen. „Bei dem Vertrag, den wir mit Thomas Meunier geschlossen haben, haben wir erklärt, dass wir es verstehen würden, wenn er aus familiären Gründen, die ich hier nicht erläutern kann, zu einem Verein wechselt, in dessen Nähe seine Familie lebt“, so Dogan.