Zoff um BVB-Neuzugang Meunier: PSG schlägt zurück

Bezüglich Meuniers Nicht-Teilnahme an der Champions League im August für PSG hat Leonardo eine andere Sicht der Dinge als der Franzose: „Für die Spieler, die am Ende ihrer Verträge waren, haben wir eine gemeinsame Richtlinie eingeführt: mit ihnen zwei Monate zu verlängern, um die Wettbewerbe unter denselben Bedingungen wie in ihrem Vertrag abzuschließen. Thiago Silva, Eric Choupo-Moting und Sergio Rico stimmten zu. Sie benahmen sich perfekt.“ Meunier hatte aber bereits bei Borussia Dortmund unterschrieben und „er bat um dasselbe Gehalt wie bei Borussia. Ich rief Borussia an, um ihn auszuleihen und der BVB verlangte Geld dafür. Unter diesen Bedingungen war es unmöglich.“