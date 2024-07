Smartphone-Sperre für Polizei kaum noch Hürde

Noch am vergangenen Sonntag hatte die US-Bundespolizei mitgeteilt, dass Beamten in Pennsylvania, wo Trump tags zuvor bei einer Wahlkampfveranstaltung angeschossen worden war, erfolglos versucht hätten, das Mobiltelefon des von Mitarbeitern des Secret Service erschossenen Schützen Thomas Matthew Crooks zu knacken. Das Gerät sei daraufhin an das FBI-Labor in Quantico, Virginia, geschickt worden.