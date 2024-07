Parasiten in der Haut: Hilfe, ich habe „Krätze“!

Über stark juckenden Ausschlag und schließlich die Diagnose „Krätze“ erzählte Windl nach ihrer Entlassung aus dem Polizeianhaltezentrum in der Rossauer Lände in Wien. Die genauere Beschreibung des Krankheitsbildes klingt wie ein Horrorfilm! Denn die Vorstellung, dass sich der auf Menschen spezialisierte Parasit in die Haut bohrt, um dort zu leben und seine Eier abzulegen, ist nichts für schwache Nerven.