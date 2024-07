Schlägerei nach Rassismus-Eklat um Ex-Salzburger

Es war nicht der erste rassistische Vorfall, mit dem sich der ehemalige Salzburg-Kicker in seiner Karriere konfrontiert sah. „Solche Dinge sollten nie passieren. Ich bin jedoch stolz darauf, dass Channy weitermachen wollte und seine Mannschaft in einer für ihn schwierigen Zeit an die erste Stelle gesetzt hat. Er wird unsere ganze Unterstützung haben“, betonte O‘Neil. Die Engländer werden bezüglich des Vorfalls jetzt eine formelle Beschwerde bei der UEFA einreichen.