500 Stunden TV-Übertragung von Olympischen Spielen

Zentrum der Berichterstattung wird aber laut ORF-Aussendung das neue ORF-Sportstudio in Wien sein. Die Wettkämpfe aller heimischen Olympia-Starterinnen und -Starter sollen ebenso live zu sehen sein wie alle Top-Sportarten, also etwa die Leichtathletik- und Schwimmbewerbe. Der ORF in Paris ist mit rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie acht Kamerateams vertreten. „Komplettiert wird das Angebot von Radio-Live-Einstiegen (etwa auf Ö3), von begleitender weiterführender Berichterstattung im Olympia-Kanal auf sport.ORF.at, Streams in ORF ON und von einem Blick ‘Behind the Scenes‘ in den ORF-Social-Media-Angeboten“, heißt es seitens des ORF.