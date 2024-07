„Mein Chef weiß nicht, dass ich da bin“

In der U-Bahn auf dem Weg zum Olympiastadion. „Immer wieder, immer wieder Österreich!“ Verhört? Nein! Auch Rot-Weiß-Rot ist beim Endspiel vertreten. Sogar mit einer größeren Abordnung als man denkt. „Wir haben die Tickets bei der UEFA-Verlosung gewonnen“, strahlen Ingalisa und Klaus aus Wien, „so ein Endspiel zu erleben, ist der absolute Wahnsinn.“ Für die „Krone“ posierten die beiden vor der Kaier-Wilhelm-Gedächniskirche auf dem Breitscheidplatz im westlichen Zentrum Berlins. „Die Stimmung in dieser Stadt ist genial“, genießt Ingalisa den Ausflug in die große Fußball-Welt.