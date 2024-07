„Auch andere Sportarten bräuchten solche Fans“

Die Elite des Beachvolleyball-Sports hat sich, knapp zwei Wochen vor den Olympischen Spielen, in Wien versammelt. Beim Elite16-Turnier am Heumarkt herrscht noch bis Sonntag ausgelassene Stimmung. Besonders, da sich die Spitzen-Duos aus Österreich in bestechender Form zeigen. „Sportkrone.at“ war vor Ort und hat sich bei Fans, Spielern und „Mr. Beachvolleyball“ Hannes Jagerhofer umgehört. Der Tenor: Dieses friedliche Miteinander der Fans würde man anderen Sportarten ebenso wünschen.