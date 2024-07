Schneefelder wurden Alpinisten zum Verhängnis

In Rinne abgestürzt

Zum zweiten Unfall kam es um kurz nach 11 Uhr. Drei Deutsche waren in St. Jakob auf einer Tour unterwegs, die sie von der Kasseler Hütte in Südtirol aus gestartet hatten. Ihr Ziel war die Parmhütte. Beim Steig der Rosshornscharte musste die Gruppe ein Schneefeld passieren. Dabei rutschte ein 30-Jähriger aus und stürzte rund 50 Meter in einer felsdurchsetzten Rinne ab.