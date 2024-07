Künstliche Intelligenz hilft bei Kostenkontrolle

Schwankungsbreite von 15 Prozent ist das Maximum

Wie man sich von der Konkurrenz unterscheide, erläutert Unterberger so: „Zu wissen, in welcher Projektphase welche Kosten entstehen werden und diese laufend zu überwachen, um Abweichungen möglichst früh zu erkennen und handhaben zu können, bildet die Grundlage für Finanzierungsüberlegungen und Kostenvorgaben. Unser Ziel ist es, die Schwankungsbreite zwischen veranschlagten und tatsächlichen Kosten so gering wie möglich zu halten. Während man in der Branche von einer Schwankungsbreite von 20 bis 40 Prozent ausgeht, haben wir uns selbst einer Schwankungsbreite von 15 Prozent verschrieben“, verdeutlicht Unterberger.