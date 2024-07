Tirol: Sperren nach Unwetter, Pkw in Mure gefangen

Gemeinden nur über Ausland erreichbar

„Die Gemeinden Pfunds, Spiss und Nauders sowie der Reschenpass sind damit aktuell vom Inntal aus nicht erreichbar. Eine Umfahrung der Sperren ist aktuell nur großräumig über Südtirol bzw. die Schweiz möglich“, so das Land Tirol am Freitagvormittag in einer Aussendung.