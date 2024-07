Österreich will „deutliche Reaktion“ zeigen!

Statt der angepeilten sechs Punkte aus den Duellen mit Island war es nach einem 1:1 am 31. Mai in Ried nur einer geworden, da beim Auswärts-1:2 am 4. Juni gar nichts Zählbares herausschaute. Drei Punkte ist der Gruppenzweite dadurch enteilt und hat bei Punktegleichheit auch den direkten Vergleich mit Österreich gewonnen. Kapitänin Sarah Puntigam und Co. müssen dadurch in den ausstehenden zwei Spielen vier Punkte mehr machen als Island, um noch Zweiter zu werden.