Kassasturz bei Landesbank mit blau-gelber DNA

„Die Ergebnisse belegen auch, dass der wichtigste Finanzierungsbereich der Hypo hierzulande im privaten und gemeinnützigen Wohnbau liegt“, so Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko. Und das nicht nur in den Ballungszentren. Besonders erfreulich sei, „wie sehr die Hypo dem regionalen Auftrag nachkommt: Kredite im Bereich der öffentlichen Hand – etwa an Städte und Gemeinden – werden nicht nur in bevölkerungs- und wirtschaftsstarken Regionen vergeben“, erklärt Christian Helmenstein. In Niederösterreich werden regional gesehen mit knapp 1,4 Milliarden Euro (neben Wien) in Sachen Bruttowertschöpfung die höchsten ökonomischen Effekte ausgelöst.