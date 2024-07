Geschäft mit Mietcontainern und Mietgaragen boomt

In Siegendorf hat Alfred Buschek von Bautenschutz Buschek sein Revier, in Schützen am Gebirge Dominik Müller, Sohn der Csello Mühle-Eigentümer Mario und Ulrike Müller. In Steinbrunn gibt es das „Garagenland“ und in Trausdorf sind der Brennholzhändler Florian Andronik und seine Frau Martina mit ihrer Firma „Smart Cont“ dick im Geschäft.