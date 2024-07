Lionel Messi trifft! Argentinien steht im Endspiel

Messi, dessen Einsatzaufgrund einer Beinverletzung bis zuletzt nicht als sicher galt, spielte von Anfang an. Im Endspiel trifft die Albiceleste auf den Sieger der zweiten Halbfinal-Begegnung zwischen Kolumbien und Uruguay. Für Kanada, das erstmals als Gast an der Südamerikameisterschaft teilnahm, geht es am Samstag noch um Platz 3.