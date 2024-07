Ordner erwischt Morata bei Flitzer-Jagd am Bein

Der Mann rannte nach dem 2:1 der Spanier am Dienstag in München auf die jubelnden Spieler zu. Ein Ordner versuchte, dazwischenzugehen und erwischte dabei Morata von hinten am Bein. Der 31-Jährige hatte danach beim Feiern sichtbar Schmerzen und wurde von Teamkollegen in den Arm genommen.