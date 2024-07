Kult-Schauspieler Tobias Moretti wird 65 Jahre alt

Auf der Theaterbühne reüssiert

So überzeugte er etwa 2002 als Tiroler Freiheitsheld in „Andreas Hofer - Die Freiheit des Adlers“, im deutschen Weltkriegs-Doku-Drama „Speer und Er“ (2005) oder in der famosen Prochaska-Produktion „Das finstere Tal“ (2014). Zu seinen jüngsten Highlights zählen die Literaturverfilmung „Deutschstunde“ (2019) oder zuletzt Rick Ostermanns „Das Haus“ (2021). Parallel startete Moretti eine Karriere als Regisseur, die ihn unter anderem ans Theater an der Wien führte. Als damals ältesten Neuzugang holte ihn Burgtheater-Chef Martin Kušej ins Burg-Ensemble. Die Zusammenarbeit der beiden schlug sich auch in der Salzburger Festspiel-Inszenierung von „König Ottokar“ durch. Seinen gefeierten „Faust“ gab Moretti im Wiener Burgtheater von 2009 bis 2012. Von 2017 bis 2020 spielte er den „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen.