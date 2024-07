„Ärzte ohne Grenzen“ seit 30 Jahren im Einsatz

„Wir beobachten, dass immer mehr Menschen in humanitären Krisen kaum sichtbar sind und es entsprechend kein Bewusstsein und zu wenig Unterstützung für sie gibt. Wir sind in über 70 Ländern aktiv. So gesehen sind es die vergessenen und medial nicht abgebildeten Krisen, in denen die größten Lücken bestehen, sowohl finanziell als auch was die Hilfe betrifft“, erklärt die Geschäftsführerin. In Kriegsgebieten wie in Gaza oder im Sudan fehlt es unter anderem an Chirurgen. Aber auch die Einsätze werden immer komplexer und teurer, vor allem in Konfliktgebieten oder dort, wo „Ärzte ohne Grenzen“ mancherorts fast die einzige verbliebene Hilfsorganisation sind – wie zum Beispiel im Sudan.