„Viele Fälle im Tierschutz belasten wirklich sehr“

Ihre Fälle belasten sie ohnehin genug. So wie jener, als eine Frau ihrem Schäfermix einen Pfeil mit dem Sportbogen in den Körper jagte, ihm das Herz rausschnitt, „weil es Stimmen so befohlen haben“. Oder jener, als ein Cockerspaniel trotz seiner Vorgeschichte übernommen wurde, mit klarer Anleitung, wie das nicht unproblematische Tier zu behandeln sei. Trotzdem wurde dagegen agiert, der Hund zwickte. Und wurde zwei Tage nach der Übernahme aus dem Tierheim eingeschläfert. „Er hatte nicht den Funken einer Chance auf ein gutes Leben.“ Schicksale wie diese lässt Schlögl nicht hinter der Bürotür zurück.