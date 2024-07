„Ist der Grund, warum ich Beachvolleyball spiele“

Quali für Berger/Hammarberg

Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig sowie Mathias Seiser/Philipp Waller, Robin Seidl/Laurenz Leitner und Timo Hammarberg/Tim Berger rittern am Dienstag und Mittwoch in der Qualifikation um einen Platz im Hauptfeld. Die Poolspiele finden von Mittwoch bis Freitag statt. Die Gruppensieger schaffen jeweils direkt den Aufstieg ins Viertelfinale, die Zweiten und Dritten spielen in einer Zwischenrunde um die restlichen vier Plätze in der K.o.-Phase. Das Halbfinale sowie das Endspiel der Frauen findet am Samstag statt, jenes der Männer am Sonntag.