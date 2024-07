Betrug im Urlaub: Darauf sollten Steirer achten

Im freudigen Urlaubstaumel passiert es schnell, dass die Strandtasche unbeaufsichtigt bleibt oder die Geldbörse offen am Restauranttisch liegt. Genau in diesen Situationen greifen die Langfinger zu. Die Folge: Der Traumurlaubwird schnell zum Albtraum. Deshalb sollten Sie in den Urlaub nicht nur Badekleidung, Sonnencreme und Sonnenbrille mitnehmen, sondern auch die wichtigsten Tipps gegen Kriminelle ins Reisegepäck packen.