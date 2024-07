„Schwerer Schatten“: Erdogan geht auf die UEFA los

Nach Match in der Kabine

Am Samstagabend hatte Erdogan den Spielern nach dem EM-Aus gedankt, als er die niedergeschlagene Mannschaft nach dem Spiel in der Kabine besuchte. „Ich gratuliere euch allen. Auch wenn wir heute hier dieses Ergebnis erzielt haben, seid ihr unsere Champions“, richtete Erdogan aufmunternde Worte an seine Landsleute.