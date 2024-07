Kroos emotional: „Deutschland ist wieder wer“

„Am 29.09.2023 klingelte mein Telefon. Anrufer: Julian Nagelsmann. Bitte: Rückkehr in die Nationalmannschaft. Der erste Gedanke in meinem Kopf: Ich bin doch nicht bescheuert! Erster Gedanke in meinem Herzen: Scheiße, ja! Das Herz hat bekanntlich entschieden“, beginnt Kroos seine Botschaft auf Instagram.