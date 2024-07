50 Jahre Citroën CX: Lang lebe die Stromlinie!

Pinguin-Alarm im Elysée-Palast: Vor 50 Jahren propagierte der neu gewählte französische Staatspräsident Valéry Giscard d‘Estaing (kurz VGE genannt) futuristische Fahrzeuge, deren Stromlinienform sich am Vorbild der tierischen Polarbewohner orientierte. Ob Überschalljet Concorde, der 430 km/h schnelle Aérotrain, der 1974 initiierte Hochgeschwindigkeitszug TGV oder der revolutionäre Citroën CX – Giscard d‘Estaings neuer Dienstwagen – sie alle waren extrem schnell, weil die Luft an ihnen vorbei glitt, ähnlich wie Wasser an einem Pinguin. Tatsächlich stand der Name des ultraflachen (1,36 Meter) Citroën für einen souveränen cW-Wert (französisch: CX), auch wenn 0,36 keinen cW-Weltrekord verkörperte – den setzt bis heute der Vogel im Frack (cW 0,03).