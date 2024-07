„Krone“-Adventure Days am Erzberg: Hupf in Gatsch!

Gesundheitscheck direkt vor Ort

Auch die zahlreichen Sponsoren der „Krone“-Erzberg Adventure Days freuen sich bereits auf die Tage voller Dreck: „Der Glaube an sich selbst und der Wille über sich hinauszuwachsen – diese Werte verbindet die Steiermärkische Sparkasse mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der ,Krone‘-Erzberg Adventure Days. Wir freuen uns, auch 2024 als verlässliche Partnerin dabei zu sein“, sagt Vorstandsmitglied Oliver Kröpfl. Gesundheitscheck direkt vor OrtSport, Bewegung in der freien Natur und soziale Kontakte sind wesentliche Bausteine für die Gesundheit. Die Arbeiterkammer unterstützt die „Krone“-Erzberg Adventure Days, die all das und dazu viel Spaß bieten. AK-Präsident Josef Pesserl: „Unsere Mitglieder können bei diesem Event mit ihrer ACard zu vergünstigten Preisen dabei sein.“ Ob mit dem eigenen Körper alles in Ordnung ist, erfährt man bei einem Gesundheits-Check am Stand der Arbeiterkammer vor Ort, wo die wichtigsten Kennwerte der eigenen Fitness ermittelt werden.