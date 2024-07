Ein bunter Konzertreigen an ungewöhnlichen Orten

Von der Lurgrotte bis ins Kloster

Bespielt wird heuer die Lurgrotte ebenso wie das Feuerwehrhaus von Sappi in Gratkorn. Im Leechwald erklingen Birds against Hurricans, auf Schloss Burgau erklimmt das Ineo Quartett „Neue Höhen“. Kirchen sind ebenso Schauplatz faszinierender Konzerte wie Schlösser, Klöster, ein Teppichhaus oder die Zentrale der Energie Steiermark. Ein besonderes Erlebnis ist sicher der Auftritt der K-Rak Company aus Korea am 15. August in der List-Halle.