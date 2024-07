Wirbel um Finanzspritze für Polizeisportverein

Im Gemeinderat am Montag, 8. Juli, bahnt sich eine heiße Debatte an. Der Welser Polizeisportverein soll für den Bau des neuen Clubheims und der Schießhalle eine Förderung von drei Millionen Euro erhalten. In dem „Förderpaket“ ist auch ein umstrittener Verkauf des vereinseigenen Grundstücks enthalten.