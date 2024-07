19.000! Jetzt nimmt Sturm schon Rapid ins Visier!

2022/23 hatte Sturm noch 9000 Mitglieder, mittlerweile sind dank Double und Champions League die Zahlen durch die Decke geschossen: „Nur Rapid hat mit etwas über 20.000 mehr Mitglieder als wir“, so Tebbich, wobei Präsident Christian Jauk schon eifrig am Überholvorgang bastelt: „Es ist unser großes Ziel, bald der größte Mitgliederverein Österreich zu werden!“ Für die jungen Sturm-Mitglieder (die bei Sprintstation, Torwandschießen und Fotostation mit Cup und Meisterteller viel Spaß hatten) schrieben sich die Zugänge Tochi Chukwuani, Arjan Malic, Emir Karic, Martin Kern & Co. im Rahmen des Showtrainings bei einer Autogrammstunde die Finger wund.