Tickets für das Konzert von Rainhard Fendrich!

Im Rahmen der „45 Jahre Rainhard Fendrich – Nur ein Wimpernschlag“-Tournee gibt der Star gemeinsam mit seiner Band am 6. Juli 2025 auch ein Konzert auf der idyllischen Starnacht-Bühne in Klagenfurt. Bei dem Konzert werden Hits wie „I am from Austria“, „Es lebe der Sport“ oder „Tango Korrupti“ sicherlich nicht fehlen.