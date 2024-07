Endlich Ferien! Turbulentes Schuljahr ist zu Ende

Wie sieht es mit Gewalt an den Schulen aus?

Auch das war eine der Herausforderungen – nicht nur im urbanen Bereich, auch am Land. Aber es gibt jetzt so genannte Notfallteams, die sofort an die Schulen gerufen werden können. Sie bestehen aus Psychologen, aus der Polizei und allem, was man in solchen Fällen braucht. Da kann man sich schnell hinwenden. Auch Assistenzen werden dringender. Wir wollen, dass das Ausstellen von Bescheiden der sonderpädagogischen Förderung unbürokratischer und schneller abläuft. Denn oft ist Not am Kind.