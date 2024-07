Wer macht jetzt den Basketball-Präsidenten?

Das „Zeugnis“, das Martens von den steirischen Superliga-Vertretern (erste Liga) bekommt, fällt durchschnittlich aus. „Unter seiner Führung ist der 3x3-Bereich wachgeküsst worden, auf diesen Trend ist man sehr professionell aufgesprungen, hat mit tollen Veranstaltungen zum Erscheinungsbild des Basketballs wesentlich und gut beigetragen“, so Kapfenbergs Michael Schrittwieser, einst selbst als Generalsekretär beim ÖBV. Man erinnert sich an 3x3-Events auf dem Grazer Hauptplatz oder den Kasematten am Schloßberg.