Titelverteidiger Alcaraz bleibt ohne Satzverlust!

Titelverteidiger Carlos Alcaraz bleibt in Wimbledon ohne Satzverlust! Der spanische Weltranglisten-Dritte gewann gegen den Australier Aleksandar Vukic am Mittwoch mit 7:6(5), 6:2, 6:2 und machte damit seinen Einzug in die dritte Runde perfekt. Dort trifft Alcaraz auf den US-Profi Frances Tiafoe. Weiter ist auch der Russe Daniil Medwedew, bei den Frauen steht Coco Gauff nach einem 6:2, 6:1 gegen die Rumänin Anca Alexia Todoni in der dritten Runde.