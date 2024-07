Mehr als ein Gerücht! Bayern-Juwel zu Sturm?

Sturm, das in die Vertragsverhandlungen immer das „Zuckerl“ namens Fixplatz in der Champions-League werfen kann, soll sich im Rennen um den offensiven Mittelfeldmann gegen teils namhafte internationale Konkurrenz durchgesetzt haben. Zvonarek, der großteils in der bayrischen Regionalliga spielte, machte fünf Einsätze für die Bayern-Profis. Bei seinem Debüt in der Startelf gegen Wolfsburg im vergangenen Mai traf das Juwel mit drei Millionen Marktwert nach nur vier Minuten in der Allianz-Arena.