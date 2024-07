Nach Sieg über Österreich ist der „Rucksack“ weg

Von „Rache“ wollte der frühere italienische Nationalstürmer nach dem 2:1-Sieg in Leipzig nicht sprechen. „Ich habe großen Respekt vor Österreich, vor ihrem Cheftrainer. Ich respektiere ihren Matchplan, die Spielweise, die sie implementiert haben.“ Wie die Spieler seien aber auch Trainer kompetitive Menschen. „Ich hatte diesen Wettbewerbsinstinkt in mir, weil ich dieses Ergebnis ändern wollte. Es war damals nur ein Freundschaftsspiel, aber so etwas wie Freundschaftsspiele gibt es auf internationalem Level nicht.“