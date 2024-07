Etappensieg und Gelbes Trikot für Tadej Pogacar!

Tempodiktat der Pogacar-Teamkollegen Almeida und Ayuso

Auf dem Weg nach Sestriere (2050 m) und über den Col de Montgenevre (1850 m) bestimmte eine Fluchtgruppe das Etappen-Geschehen. Im langen Anstieg zum Galibier (2650 m) erhöhten die Teams der Favoriten aber das Tempo, der letzte Ausreißer wurde sieben Kilometer vor dem höchsten Punkt eingeholt. Gall hielt sich lange in der durch das Tempodiktat der Pogacar-Teamkollegen Joao Almeida und Ayuso immer kleiner werdenden Spitzengruppe, vier Kilometer vor der Passhöhe musste aber auch er abreißen lassen. Pogacar griff 800 Meter vor der Kuppe aus der nur noch kleinen Topgruppe erfolgreich an. Nur Vingegaard konnte dem Slowenen kurz folgen, der seinen Vorsprung in der langen Abfahrt bis ins Ziel noch deutlich ausbaute.