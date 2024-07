Erwischt: Graffiti-Tollpatsch stolpert bei Flucht

In der Nacht auf Dienstag ertappte ein aufmerksamer „Krone“-Leserreporter einen Unbekannten, als er gerade dabei war, eine Wand in Graz mit Graffiti zu besprühen. Doch bei seiner hektischen Flucht, die per Video auch noch festgehalten wurde, stolperte er über die eigenen Füße und stürzte auf den harten Asphalt.