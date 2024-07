100.000 Stunden Arbeit für 72 Stunden Spaß

Sogenannte „Rigger“, also Höhenarbeiter in der Veranstaltungstechnik, sind damit beschäftigt, Lasten wie Bühnendekorationen, Scheinwerfer und Lautsprechersysteme in der Höhe zu installieren. Schwindelfreiheit ist dabei ein absolutes Muss – genauso wie sichere Arbeitsbekleidung. Vor Gewittern kann aber auch diese die Arbeiter nicht schützen. Bei Blitz und Donner müssen sie ihre Dienste in luftiger Höhe einstellen, ansonsten droht Lebensgefahr.