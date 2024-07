Maschine muss nach schweren Turbulenzen notlanden

Ersatzflugzeug hebt in Madrid ab

Wie die Betreibergesellschaft des Flughafens in der brasilianischen Großstadt erklärte, landete die Maschine dort um 2.42 Uhr Ortszeit (4.42 Uhr MESZ). Der Fluggesellschaft Air Europa zufolge soll ein anderes Flugzeug von Madrid aus starten, um die in Natal gelandeten Passagiere nach Montevideo zu bringen.